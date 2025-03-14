В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К", - сообщили в Воздушных силах.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем он распространился на всю территорию Украины.

Обновлено в 18:15.

В Киеве и остальных регионах объявлено об отбое сигнала воздушной тревоги.

Также Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там возможна угроза применения авиационных средств поражения.