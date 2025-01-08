В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

В Україні вранці середи, 8 січня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К", - повідомили у Повітряних силах.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на всю територію України.
Також Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Оновлено о 11:05.
В Україні скасували тривогу через російський МіГ-31К. Однак у прикордонних областях лишається загроза авіаударів.
Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.
Раніше ми писали про те, що ввечері 7 січня, росіяни запустили ударні безпілотники, зокрема типу "Шахед", у бік України. Через загрозу дронів-камікадзе у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.