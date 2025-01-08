В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К", - сообщили в Воздушных силах.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем он распространился на всю территорию Украины.

Также Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там возможна угроза применения авиационных средств поражения.

Обновлено в 11:05.

В Украине отменили тревогу из-за российского МиГ-31К. Однако в приграничных областях остается угроза авиаударов.

Стоит напомнить, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога