В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

В Україні вранці вівторка, 3 грудня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К", - повідомили у Повітряних силах.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на всю територію України.

Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Останні місяці Російська Федерація майже кожної ночі завдає ударів по території України. Через це було значно пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, в ніч на 2 грудня Росія запустила проти України 110 дронів. Тоді ж ППО вдалось знищити 52 БпЛА. Ще 50 безпілотників локаційно втрачено.