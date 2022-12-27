В Україні оголошено масштабну тривогу. У Білорусі піднято винищувач

У вівторок, 27 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли у небо російський винищувач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України, починаючи з 14:42.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт одного винищувача МіГ-31К ВКС РФ.
Як повідомлялось, у Білорусі підняли в повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Повітряно-космічних сил РФ.
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