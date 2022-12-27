В Украине объявлена масштабная тревога. В Беларуси поднят истребитель

Во вторник, 27 декабря, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси подняли в небо российский истребитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, начиная с 14:42.
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет одного истребителя МиГ-31К ВКС РФ.
Как сообщалось, в Беларуси подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил РФ.
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