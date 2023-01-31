В Україні оголошено масштабну тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:28 повітряну тривогу оголошено в усіх областях України. Водночас ситуація в регіонах поки що спокійна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 30 січня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Дніпропетровській області.

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