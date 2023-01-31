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В Україні оголошено масштабну тривогу

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Вівторок 31 січня 2023 11:33
В Україні оголошено масштабну тривогу Фото: в Україні оголошено масштабну тривогу (Виталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України зранку 31 січня пролунала повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:28 повітряну тривогу оголошено в усіх областях України. Водночас ситуація в регіонах поки що спокійна.

В Україні оголошено масштабну тривогу

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено о 11:47

У регіонах почали скасовувати повітряну тривогу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 30 січня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Дніпропетровській області.

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