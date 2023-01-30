У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Сьогодні, 30 січня, мешканці Дніпропетровської області почули вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи.
Жителям області необхідно залишатися в укриттях.
Оновлено 17:34
Мер Кам'янського Андрій Білоусов розповів, що поки інформації про руйнування чи постраждалих немає. Попередньо, причиною вибухів була робота систем ППО.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні та Очакові вранці 30 січня було чути вибухи під час повітряної тривоги.
Також ми писали, що вибухи 30 січня чули у тимчасово окупованому Скадовську.
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