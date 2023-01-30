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У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Понеділок 30 січня 2023 17:20
У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: у Дніпропетровській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 30 січня, мешканці Дніпропетровської області почули вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи.

Жителям області необхідно залишатися в укриттях.

Оновлено 17:34

Мер Кам'янського Андрій Білоусов розповів, що поки інформації про руйнування чи постраждалих немає. Попередньо, причиною вибухів була робота систем ППО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні та Очакові вранці 30 січня було чути вибухи під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що вибухи 30 січня чули у тимчасово окупованому Скадовську.

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Дніпропетровська область Вибух Війна Росії проти України воздушная тревога
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