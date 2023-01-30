У Дніпропетровській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Сьогодні, 30 січня, мешканці Дніпропетровської області почули вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал .

Мер Кам'янського Андрій Білоусов розповів, що поки інформації про руйнування чи постраждалих немає. Попередньо, причиною вибухів була робота систем ППО.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні та Очакові вранці 30 січня було чути вибухи під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що вибухи 30 січня чули у тимчасово окупованому Скадовську.

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