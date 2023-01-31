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В Украине объявлена масштабная тревога

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Вторник 31 января 2023 11:33
В Украине объявлена масштабная тревога Фото: в Украине объявлена масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины с утра 31 января прозвучала воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:28 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В то же время ситуация в регионах пока спокойная.

В Украине объявлена масштабная тревога

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 30 января, во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Днепропетровской области.

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