В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак безпілотниками ворог вдається фактично щоночі. Наприклад, в ніч на 18 червня Росія випустила по Україні 58 дронів з різних напрямків.

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