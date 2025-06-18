В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам беспилотниками враг прибегает фактически каждую ночь. Например, в ночь на 18 июня Россия выпустила по Украине 58 дронов с разных направлений.

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