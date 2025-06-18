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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Среда 18 июня 2025 11:52
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:44 воздушная тревога объявлена по всей территории страны. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Фото: воздушная тревога по состоянию на 11:44 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам беспилотниками враг прибегает фактически каждую ночь. Например, в ночь на 18 июня Россия выпустила по Украине 58 дронов с разных направлений.

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