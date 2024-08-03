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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу через російську атаку ударними дронами і ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряну тривогу і Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряну тривогу оголошено майже по всій Україні, крім західних областей. 

Повітряні Сили повідомляють про атаку кількома групами ударних безпілотників та балістичними ракетами. 

Наразі вибухи чули у Полтаві та Одесі. В Одесі, за повідомленнями місцевої влади, працює ППО.

Росія регулярно атакує Україну з повітря. Донедавна головними цілями окупантів була енергетична інфраструктура, через що у країні виник дефіцит електроенергії, користувачів іноді на пів доби відключали від живлення.

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Війна Росії проти України