В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу через російську атаку ударними дронами і ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряну тривогу і Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряну тривогу оголошено майже по всій Україні, крім західних областей.
Повітряні Сили повідомляють про атаку кількома групами ударних безпілотників та балістичними ракетами.
Наразі вибухи чули у Полтаві та Одесі. В Одесі, за повідомленнями місцевої влади, працює ППО.
Росія регулярно атакує Україну з повітря. Донедавна головними цілями окупантів була енергетична інфраструктура, через що у країні виник дефіцит електроенергії, користувачів іноді на пів доби відключали від живлення.
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