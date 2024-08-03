RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за российской атаки ударными дронами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушную тревогу и Воздушные Силы ВСУ.

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине, кроме западных областей.

Воздушные Силы сообщают об атаке несколькими группами ударных беспилотников и баллистическими ракетами.

В настоящее время взрывы слышали в Полтаве и Одессе. В Одессе, по сообщениям местных властей, работает ПВО.

Россия регулярно атакует Украину с воздуха. До недавнего времени главными целями оккупантов была энергетическая инфраструктура, из-за чего в стране возник дефицит электроэнергии, пользователей иногда на пол суток отключали от питания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины