ua en ru
Сб, 03 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі чути вибухи: військові повідомляють про загрозу дронів і ракетну небезпеку

Субота 03 серпня 2024 01:53
UA EN RU
В Одесі чути вибухи: військові повідомляють про загрозу дронів і ракетну небезпеку Фото: Росія атакує України дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 3 липня в Одесі було чутно звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування безпілотників і ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал мера міста Геннадія Труханова.

Зокрема, о 00:49 військові повідомили, що група безпілотників рухається у напрямку Одеської та Миколаївської областей.

Станом на 01:45 мер міста Геннадій Труханов написав, що у місті чутно вибухи. Він закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Крім того, в цей час військові повідомили про ракету, яка летить у бік Одеси.

"Швидкісна ціль в напрямку Одещини (Одеської області - Ред.) з Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Де оголошено тривогу

Станом на 1:47, 3 липня, сигнал повітряної тривоги лунає у більшості регіонів України.

В Одесі чути вибухи: військові повідомляють про загрозу дронів і ракетну небезпеку

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
NEWS
Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново
Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку