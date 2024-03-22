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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуск ракет

Фото: росіяни запустили ракети по Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з Каспійського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00.

Крім того, повідомляється про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

О 4:51 Повітряні сили повідомили про пуски ракет на Кременчук із півдня.

Станом на 4:51 мапа повітряних тривог виглядає ось так:

Атака на Україну 22 березня

Нагадаємо, в ніч на 22 березня росіяни масштабно атакують "Шахедами" територію України. У низці південних, центральних і західних областей оголошено повітряну тривогу.

В Запоріжжі прогриміли потужні вибухи.

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