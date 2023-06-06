UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, повідомляють про пуски ракет

Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Масштабну повітряну тривогу оголошено в більшості областей України сьогодні вночі, 6 червня. Моніторингові паблики повідомляють про пуски ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні

Станом на 2:37, повітряну тривогу оголосили у всіх регіонах України.

У Тернопільській ОВА закликали не ігнорувати тривогу

Керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав жителів регіону не ігнорувати небезпеку з повітря та пройти до укриття.

Ракетні удари по Україні

Війська РФ останніми місяцями посилили удари по території України із застосуванням крилатих ракет, балістичної зброї та дронів-камікадзе. Таким чином окупанти намагаються уповільнити підготовку ЗСУ до контрнаступу та вплинути на моральний стан українців.

При цьому ворог для атак почав частіше використовувати гіперзвукові ракети та балістичні ракети. Їх сили ППО знищували за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot. Повідомляється, що лише у травні над столицею захисники змогли знищити понад 250 ворожих цілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетна атакаВторгнення Росії до Українивоздушная тревога