В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, повідомляють про пуски ракет

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні

Станом на 2:37, повітряну тривогу оголосили у всіх регіонах України.

У Тернопільській ОВА закликали не ігнорувати тривогу

Керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав жителів регіону не ігнорувати небезпеку з повітря та пройти до укриття.

Ракетні удари по Україні

Війська РФ останніми місяцями посилили удари по території України із застосуванням крилатих ракет, балістичної зброї та дронів-камікадзе. Таким чином окупанти намагаються уповільнити підготовку ЗСУ до контрнаступу та вплинути на моральний стан українців.

При цьому ворог для атак почав частіше використовувати гіперзвукові ракети та балістичні ракети. Їх сили ППО знищували за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot. Повідомляється, що лише у травні над столицею захисники змогли знищити понад 250 ворожих цілей.