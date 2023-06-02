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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, повідомляють про пуски ракет і дронів

Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Масштабну повітряну тривогу оголошено сьогодні вночі, 2 червня, в Україні, моніторингові паблики повідомляють про пуски крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не забувати про укриття, а також правило двох стін.

У свою чергу голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що ніч може бути важкою і закликав реагувати на сирени без паніки.

У Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві та області о 1:56 було оголошено повітряну тривогу. Також про загрозу з неба повідомили у Житомирській області.

В Офісі президента закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу та не знімати роботу ППО.

У Черкаській області повідомили про підвищену небезпеку

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що у регіоні спостерігається підвищена небезпека і закликав бути уважними.

Нічні ракетні атаки на Україну

В останні тижні російські війська почастішали нічні атаки на Україну із застосуванням ракет, а також дронів-камікадзе.

Так, у ніч проти 1 червня окупанти випустили по Києву 10 ракет типу "Іскандер". З них 7 були балістичними, а 3 – крилатими. Сили ППО збили усі російські ракети.

Уламки впали у трьох районах столиці. Попередньо було відомо про 10 постраждалих. У Деснянському районі Києва через падіння уламків загинули троє людей: дитина, мама та ще одна жінка. За попередніми даними, вони прямували до укриття в поліклініці, яке було на момент атаки закритим.

Після нічного удару у ЗСУ розповіли про нову тактику обстрілів з боку РФ. Повідомляється, що ракетоносії морського базування постійно здійснюють маневри у Чорному морі, намагаючись створювати напругу.

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