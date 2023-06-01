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Гуменюк розповіла про нову тактику РФ з залученням ракетоносіїв

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Україна, Четвер 01 червня 2023 09:39
Гуменюк розповіла про нову тактику РФ з залученням ракетоносіїв Фото: Росія використовує нову тактику з залученням ракетоносіїв (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти постійно здійснюють маневри ракетоносіїв в Чорному морі, намагаючись створювати напруження. Наразі виведено три кораблі з "Калібрами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Ворог постійно маніпулює ракетоносіями", - констатувала вона.

За словами Гуменюк, річ у тому, що ворог у такий спосіб намагається тримати напругу.

У чому суть тактики?

"Росіяни завели надводний ракетоносій, а залишили лише підводні ракетоносії. Потім ворог повернув надводні ракетоносії", - пояснила військова.

Чого досягає РФ?

На думку Гуменюк, такі маневри говорять про додаткову напругу, яку окупанти намагаються викликати серед українців.

Чим небезпечні ракетоносії РФ?

Росія неодноразово масовано атакувала Україну з боку моря. Буквально 21 травня Гуменюк говорила про те, що Росія вивела до Чорного моря додатковий ракетоносій із "Калібрами" та посилила розвідку безпілотниками. Вона попередила, що окупанти можуть атакувати Україну на тлі саміту G7.

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