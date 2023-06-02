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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, сообщают о пусках ракет и дронов

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Масштабная воздушная тревога объявлена сегодня ночью, 2 июня, в Украине, мониторинговые паблики сообщают о пусках крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не забывать об укрытиях, а также правиле двух стен.

В свою очередь, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что ночь может быть тяжелой и призвал реагировать на сирены без паники.

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и области в 1:56 была объявлена воздушная тревога. Также об угрозе с неба сообщили в Житомирской области.

В Офисе президента призвали не игнорировать воздушную тревогу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу и не снимать работу ПВО.

Ночные ракетные атаки на Украину

В последние недели российские войска участили ночные атаки на Украину с применением ракет, а также дронов-камикадзе.

Так, в ночь на 1 июня оккупанты выпустили по Киеву 10 ракет типа "Искандер". Из них 7 были баллистическими, а 3 - крылатыми. Силы ПВО сбили все российские ракеты.

Обломки упали в трех районах столицы. Предварительно, было известно о 10 пострадавших. В Деснянском районе Киева из-за падения обломков погибли три человека: ребенок, мама и еще одна женщина. По предварительным данным, они направлялись к укрытию в поликлинике, которое было к моменту атаки закрытым.

После ночного удара в ВСУ рассказали о новой тактике обстрелов со стороны РФ. Сообщается, что ракетоносители морского базирования постоянно совершают маневры в Черном море, пытаясь создавать напряжение.

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Вторжение России в Украинувоздушная тревога