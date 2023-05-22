В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине сегодня ночью, 22 мая, в большинстве регионов страны была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 3:49

Воздушная тревога распространилась на все регионы Украины.

Обновлено 3:44

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал внимательно отнестись к воздушной тревоге. По его словам, угроза еще остается.

В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено 3:21

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал не снимать и не публиковать в сеть кадры работы средств ПВО и последствий российских террористических ударов.

Обновлено 2:51

В МВД Украины призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Обновлено 2:47

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области.

Как сообщат мониторинговые паблики, причиной для объявления воздушной тревоги стали пуски крылатых ракет с акватории Каспийского моря.

Ракетные удары по Украине

В последние недели россияне активизировали ракетные удары по территории Украины. По данным британской разведки, в последнее время войска РФ несколько сменили тактику массированных атак Украины. Теперь оккупанты стали чаще использовать разведывательные беспилотники во время ракетных ударов.

Считается, что частые ракетные удары направлены на ослабление украинской противовоздушной обороны. При этом РФ начала запускать вместе с ракетами разведывательные беспилотники, в том числе SuperCam.

Оккупанты выпускают по Украине ракеты разного типа, в частности в ночь на 16 мая враг атаковал Киев аэробалистической ракетой "Кинжал". Российскую гиперзвуковую ракету сбила система ПВО Patriot, полученная Украиной от партнеров.