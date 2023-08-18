В Україні оголошена повітряна тривога, в Росії злетів МіГ-31К (відбій)

По усій території України оголосили про повітряну тривогу. Причиною тому є зліт ворожого винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:25 мапа повітряних тривог виглядає так:
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К.
"Зліт МиГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України.", - пише пресслужба Повітряних сил.
Відбій тривоги
В усіх областях України, окрім Запорізької, оголосили про відбій повітряної тривоги.
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