В Украине объявлена воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К (отбой)

По всей территории Украины объявили о воздушной тревоге. Причиной тому взлет вражеского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:25, карта воздушных тревог выглядит так:
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К.
"Взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Отбой тревоги
Во всех областях Украины, кроме Запорожской, объявили об отбое воздушной тревоги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.