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В Україні оголошена повітряна тривога, в Росії злетів МіГ-31К (відбій)

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П'ятниця 18 серпня 2023 13:26
В Україні оголошена повітряна тривога, в Росії злетів МіГ-31К (відбій) Фото: В Україні оголошена повітряна тривога, в Росії злетів МіГ-31К (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголосили про повітряну тривогу. Причиною тому є зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 13:25 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні оголошена повітряна тривога, в Росії злетів МіГ-31К (відбій)Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К.

"Зліт МиГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України.", - пише пресслужба Повітряних сил.

Відбій тривоги

В усіх областях України, окрім Запорізької, оголосили про відбій повітряної тривоги.

В Україні оголошена повітряна тривога, в Росії злетів МіГ-31К (відбій)

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