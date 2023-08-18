В Україні оголошена повітряна тривога, в Росії злетів МіГ-31К (відбій)

Фото: В Україні оголошена повітряна тривога, в Росії злетів МіГ-31К (Віталій Носач, РБК-Україна)

По усій території України оголосили про повітряну тривогу. Причиною тому є зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога Станом на 13:25 мапа повітряних тривог виглядає так: Причина повітряної тривоги Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К. "Зліт МиГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України.", - пише пресслужба Повітряних сил. Відбій тривоги В усіх областях України, окрім Запорізької, оголосили про відбій повітряної тривоги.