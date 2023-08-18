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В Украине объявлена воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К (отбой)

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Пятница 18 августа 2023 13:26
В Украине объявлена воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К (отбой) Фото: В Украине объявлена воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявили о воздушной тревоге. Причиной тому взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 13:25, карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине объявлена воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К (отбой)Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К.

"Взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Отбой тревоги

Во всех областях Украины, кроме Запорожской, объявили об отбое воздушной тревоги.

В Украине объявлена воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К (отбой)

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