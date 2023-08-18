В Украине объявлена воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К (отбой)

Фото: В Украине объявлена воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)

По всей территории Украины объявили о воздушной тревоге. Причиной тому взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога По состоянию на 13:25, карта воздушных тревог выглядит так: Причина воздушной тревоги Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К. "Взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", - пишет пресс-служба Воздушных сил. Отбой тревоги Во всех областях Украины, кроме Запорожской, объявили об отбое воздушной тревоги.