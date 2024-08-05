В Україні оголошена масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

Спочатку сигнал тривоги, близько 18:13, було оголошено у Києві. А потім тривога поширилась і на решту областей України.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.

О 18:27 у Києві було оголошено про відбій тривоги. Згодом про відбій було оголошено і у решті областей.

Нагадаємо, в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 5 серпня, росіяни в черговий раз запустили ударні безпілотники по території України. Вранці стало відомо, що атака відбулася з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ у РФ.

В сили ППО виявили та збили 24 ворожих дрони.

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