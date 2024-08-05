В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Сначала сигнал тревоги, около 18:13, был объявлен в Киеве. А потом тревога распространилась и на остальные области Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы.

В 18:27 в Киеве было объявлено об отбое тревоги. Впоследствии об отбое было объявлено и в остальных областях.

Напомним, в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Напомним, в ночь на понедельник, 5 августа, россияне в очередной раз запустили ударные беспилотники по территории Украины. Утром стало известно, что атака произошла из районов Приморско-Ахтарска и Курска в РФ.

В силе ПВО обнаружили и сбили 24 вражеских дрона.

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