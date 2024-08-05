Нічна атака "Шахедів": українські сили ППО збили всі дрони загабників

У ніч на 5 серпня російські загарбники здійснили атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники типу Shahed. Атака відбулася з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ у РФ.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"У результаті протиповітряного бою всі безпілотники були успішно знищені мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних сил", - повідомив Олещук.

Нічна атака "Шахедами"

Пізно вночі 4 серпня російські загарбники запустили ударних безпілотники для чергової повітряної атаки. Через це в Україні оголосили повітряну тривогу.

Близько півночі в районі Харкова пролунали вибухи. В районі міста також було помічено рух ворожих безпілотників. Крім того, у Київській області також лунали вибухи, а в регіоні працювала ППО.

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