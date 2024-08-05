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Нічна атака "Шахедів": українські сили ППО збили всі дрони загабників

Понеділок 05 серпня 2024 08:43
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Нічна атака "Шахедів": українські сили ППО збили всі дрони загабників Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 5 серпня російські загарбники здійснили атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники типу Shahed. Атака відбулася з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ у РФ.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Радіотехнічні війська Повітряних сил України оперативно виявили та супроводили 24 ворожих дрони.

"У результаті протиповітряного бою всі безпілотники були успішно знищені мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних сил", - повідомив Олещук.

Атака охопила кілька областей України, зокрема Київську, Вінницьку, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Полтавську та Дніпропетровську області.

Нічна атака "Шахедами"

Пізно вночі 4 серпня російські загарбники запустили ударних безпілотники для чергової повітряної атаки. Через це в Україні оголосили повітряну тривогу.

Близько півночі в районі Харкова пролунали вибухи. В районі міста також було помічено рух ворожих безпілотників. Крім того, у Київській області також лунали вибухи, а в регіоні працювала ППО.

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