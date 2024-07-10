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В Україні оголошена масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

Середа 10 липня 2024 21:00
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В Україні оголошена масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

В Україні ввечері середи, 10 липня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став повторний літ російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку, о близько 20:55 сигнал тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на всю територію України.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили.

Зауважимо, в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

В Україні оголошена масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

Обстріли України

В ніч на середу, 10 липня, Росія запустила по Україні балістичні та авіаційні ракети. Окрім цього області було атаковано безпілотниками по типу "Шахед".

Загалом вдалось знищити 14 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської та низки інших областей.

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