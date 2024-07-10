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В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Среда 10 июля 2024 21:00
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В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером среды, 10 июля, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный лет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала, около 20:55 сигнал тревоги был объявлен в Киеве. А потом он распространился на всю территорию Украины.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.

Заметим, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Обстрелы Украины

В ночь на среду, 10 июля, Россия запустила по Украине баллистические и авиационные ракеты. Кроме этого области была атакована беспилотниками по типу "Шахед".

Всего удалось уничтожить 14 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской и ряда других областей.

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Война в Украине МіГ-31К Воздушная тревога
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