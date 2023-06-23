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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Фото: повітряну тривогу оголошено по всій Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

По всій території України оголошено повітряну тривогу пізно ввечері у п'ятницю, 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Сигнали про загрозу повітряних ударів масово зазвучали ближче до 23.00 практично у всіх областях країни.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ також попереджали, що на Дніпропетровщині можливі вибухи, і працюють системи ППО.

Також було зафіксовано зліт стратегічної авіації супротивника МіГ-31К на території РФ - зокрема з аеродрому Саваслейка.

Крім того, раніше зафіксовано виліт 6 російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Скасування тривог

Тим часом повітряні тривоги в Україні тривали недовго - невдовзі, близько 23:10, почали оголошувати скасування у різних регіонах, зокрема й у Києві та області.

Так, вже о 23:14 "червоні" зони на карті тривог вже зникли.

Повітряні атаки РФ по Україні

РФ з травня активізувала спроби ракетних ударів територією України. Для цього вони використовують крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.

Остання спроба повітряних ударів російських окупантів була у ніч проти 22 червня. Тоді РФ запустила по Україні 3 крилаті ракети Х-22, 3 балістичні ракети "Кинжал" і 4 дрони-камікадзе "Шахед". Силам ППО вдалося збити три російські дрони.

Додамо також, що у п'ятницю ввечері в Україні було оголошено третю повітряну за день. Під час нічної тривоги у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуск крилатих ракет.

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воздушная тревога