В Украине объявлена массштабная воздушная тревога

Сигналы об угрозе воздушных ударов массово зазвучали ближе к 23:00 практически во всех областях страны.

В командовании Воздушных сил ВСУ также предупреждали, что в Днепропетровской области возможны взрывы, и работают системы ПВО.

Также был зафиксирован взлет стратегической авиации противника МиГ-31К на территории РФ, в частности с аэродрома Саваслейка.

Кроме того, ранее зафиксирован вылет 6 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Отмены тревог

Между тем воздушные тревоги в Украине длились недолго - вскоре, около 23:10, стали объявлять отмены в разных регионах, в том числе и в Киеве и области.

Так, уже в 23:14 "красные" зоны на карте тревог уже исчезли.

Воздушные атаки РФ по Украине

РФ с мая активизировала попытки ракетных ударов по территории Украины. Для этого они используют крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе.

Последняя попытка воздушных ударов российских оккупантов была в ночь на 22 июня. Тогда РФ запустила по Украине 3 крылатых ракеты Х-22, 3 баллистических ракеты "Кинжал" и 4 дрона-камикадзе "Шахед". Силам ПВО удалось сбить три российских дрона.

Добавим также, что в пятницу вечером в Украине была объявлена третья воздушная за день. Во время ночной тревоги в Воздушных силах ВСУ сообщали о пуске крылатых ракет.