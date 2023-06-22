"Кинжали", Х-22 і "Шахеди": у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки росіян

Війська РФ під час нічної атаки по Україні використали не лише дрони "Шахед". Також ворог застосував ракети Х-22 і "Кинжал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Як інформують військові, нічна атака країни-агресора була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури України.

"Уночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" та ударними дронами "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Повітряних сил, окупанти із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря здійснили пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К - трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинжал". Також зафіксовано пуски чотирьох іранських "Шахедів" три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

"На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України", - зазначено в повідомленні.

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