В Україні офіційно закінчився карантин через COVID-19. Тривав понад три роки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну розповів, що завдяки впровадженню карантину вдалось налагодити механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни.

"Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм", - зазначив Шмигаль

При цьому у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що проводили аудит нормативно-правової бази (зокрема, аналіз норм у понад 60 законах та 100 постановах, які були введені та адаптовані до пандемії). Окрім цього, завдяки рекомендаціям ВООЗ, COVID-19 було перенесено з надзвичайної до постійної проблеми охорони здоров'я.

Це означає, що COVID-19 буде частиною випадків грипу та ГРВІ, які реєструються кожного року в осінньо-зимовий період.

Також відомо, що до кінця 2024 року підтверджені поставки вакцин за міжнародною ініціативою COVAX. Тому щеплення проти COVID-19 залишаться безкоштовними і доступними

Пандемія COVID-19

У березні 2020 року стало відомо про перший випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Кабмін 20 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України.

Протягом трьох років карантин продовжували безліч разів, весь час то послаблюючи, то посилюючи обмеження. Станом на 1 липня 2023 року він триває 1193 дні.

Пізніше в Україні було введено вакцинацію від COVID-19. За цей час в Україні було зроблено 35 мільйонів щеплень проти коронавірусу.

За даними ВООЗ, жертвами захворювання за минулі три роки та кілька місяців стали близько 20 мільйонів людей. В Україні з початку пандемії коронавірусу померли понад 6000 людей.

Скасування статусу пандемії

Нагадаємо, 5 травня 2023 голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, що була оголошена через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року.

Раніше очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ розглядає можливість скасування карантинних обмежень. За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою не тільки протиепідемічні обмеження, але й дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину.

При цьому карантинні норми в Україні фактично припинили виконувати з початком війні 24 лютого 2022 року.

Детальніше про скасування карантину читайте в матеріалі РБК-Україна.

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