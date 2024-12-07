В Україні очікуються дощі зі снігом. Синоптики назвали регіони, де сьогодні їх не буде

Хмарно. Дощ та мокрий сніг, лише на південному сході країни, вночі і у більшості західних областей без істотних опадів.

У північних, центральних та Харківській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла, на Одещині та в Криму до 13°.

Погода в Києві та області

Хмарно, мокрий сніг та дощ; вночі місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Погода в Україні 7 грудня (facebook.com/UkrHMC)