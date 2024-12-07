В Украине ожидается дождь со снегом. Синоптики назвали регионы, где сегодня их не будет

Облачно. Дождь и мокрый снег, только на юго-востоке страны, ночью и в большинстве западных областей без существенных осадков.

В северных, центральных и Харьковской областях местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Одесской области и в Крыму до 13°.

Погода в Киеве и области

Облачно, мокрый снег и дождь; ночью местами гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Погода в Украине 7 декабря (facebook.com/UkrHMC)