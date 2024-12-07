В Україні очікуються дощі зі снігом. Синоптики назвали регіони, де сьогодні їх не буде
Сьогодні, 7 грудня, в частині України пройдуть дощі зі снігом. Але будуть і регіони, де опадів не очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно. Дощ та мокрий сніг, лише на південному сході країни, вночі і у більшості західних областей без істотних опадів.
У північних, центральних та Харківській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла, на Одещині та в Криму до 13°.
Погода в Києві та області
Хмарно, мокрий сніг та дощ; вночі місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
Погода в Україні 7 грудня (facebook.com/UkrHMC)
Снігова буря у Північній Америці
У регіоні Великих озер у Північній Америці наприкінці листопада та на початку грудня відбулася масштабна снігова буря, спричинена ефектом озера. Холодне арктичне повітря, проходячи над теплими водами озер, створило умови для інтенсивного утворення снігових хмар.
Це явище викликало сильні снігопади, які надійшли смугами, характерними для регіону в зимовий період. У деяких районах випало понад 120 см снігу, зокрема, в місті Ерії (Пенсільванія) було зафіксовано 57 см опадів за добу, а в Огайо висота снігового покриву сягнула 124 см.
Крім значної кількості снігу, буря принесла рідкісні явища - "грозовий сніг" - поєднання снігопаду з блискавками та громами, що свідчить про сильну атмосферну нестабільність, а також водяні смерчі над озерами Мічиган і Ері, які виникли через різницю температур між теплими водами і холодним повітрям.
Нагадаємо, раніше на східне узбережжя США обрушилася снігова буря, найбільше від якої постраждав Нью-Йорк і його передмістя.
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