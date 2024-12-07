В Украине ожидается дождь со снегом. Синоптики назвали регионы, где сегодня их не будет
Сегодня, 7 декабря, в части Украины пройдут дожди со снегом. Но будут и регионы, где осадков не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно. Дождь и мокрый снег, только на юго-востоке страны, ночью и в большинстве западных областей без существенных осадков.
В северных, центральных и Харьковской областях местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Одесской области и в Крыму до 13°.
Погода в Киеве и области
Облачно, мокрый снег и дождь; ночью местами гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Погода в Украине 7 декабря (facebook.com/UkrHMC)
Снежная буря в Северной Америке
В регионе Великих озер в Северной Америке в конце ноября и в начале декабря произошла масштабная снежная буря, вызванная эффектом озера. Холодный арктический воздух, проходя над теплыми водами озер, создал условия для интенсивного образования снежных облаков.
Это явление вызвало сильные снегопады, которые выпали полосами, характерными для региона в зимний период. В некоторых районах выпало более 120 см снега, в частности, в городе Эрии (Пенсильвания) было зафиксировано 57 см осадков за сутки, а в Огайо высота снежного покрова достигла 124 см.
Кроме значительного количества снега, буря принесла редкие явления - "грозовой снег" - сочетание снегопада с молниями и громами, что свидетельствует о сильной атмосферной нестабильности, а также водяные смерчи над озерами Мичиган и Эри, которые возникли из-за разницы температур между теплыми водами и холодным воздухом.
Напомним, ранее на восточное побережье США обрушилась снежная буря, больше всего от которой пострадал Нью-Йорк и его пригороды.
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