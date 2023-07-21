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В Україні очікуються дощі та шквали: прогноз погоди на вихідні

Фото: В Україні очікуються дощі та шквали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде дощовою на вихідних, 22 і 23 липня. При цьому очікується шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Завтра в Україні, крім південного сходу, прогнозуються короткочасні дощі з грозами. При цьому вдень у північних та центральних областях місцями очікуються значні дощі.

До того ж у центральних та південних областях можливі шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря у південній частині країні вночі становитиме +17 +22 градуси, а вдень +28 +33. При цьому на решті території вночі очікується +12 +17 градусів, а вдень +20 +26. Крім того, на сході країни очікується спека до +30 градусів.

У неділю та понеділок, 23-24 липня, в Україні переважно буде без опадів, лише у південній та східній частинах у неділю місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря вночі істотно не зміниться, а вдень підвищиться на 2-4 градуси.

Рекордна температура у Європі

У деяких регіонах ЄС оголосили червоний рівень небезпеки, оскільки через спеку мешканці почали втрачати свідомість. При цьому одна людина загинула. Очікується, що в Італії температура може сягнути 49 градусів.

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