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В Украине ожидаются дожди и шквалы: прогноз погоды на выходные

Фото: В Украине ожидаются дожди и шквалы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине будет дождливой на выходных, 22 и 23 июля. При этом ожидается шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook .

Завтра в Украине, кроме юго-востока, прогнозируются кратковременные дожди с грозами. При этом днем в северных и центральных областях местами ожидаются значительные дожди.

К тому же в центральных и южных областях возможны шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в южной части страны ночью составит +17 +22 градуса, а днем +28 +33. При этом на остальной территории ночью ожидается +12 +17 градусов, а днем +20 +26. Кроме того, на востоке страны ожидается жара до +30 градусов.

В воскресенье и понедельник, 23-24 июля, в Украине преимущественно будет без осадков, лишь в южной и восточной частях в воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью существенно не изменится, а днем повысится на 2-4 градуса.

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