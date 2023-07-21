В Украине ожидаются дожди и шквалы: прогноз погоды на выходные

Завтра в Украине, кроме юго-востока, прогнозируются кратковременные дожди с грозами. При этом днем в северных и центральных областях местами ожидаются значительные дожди.

К тому же в центральных и южных областях возможны шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в южной части страны ночью составит +17 +22 градуса, а днем +28 +33. При этом на остальной территории ночью ожидается +12 +17 градусов, а днем +20 +26. Кроме того, на востоке страны ожидается жара до +30 градусов.

В воскресенье и понедельник, 23-24 июля, в Украине преимущественно будет без осадков, лишь в южной и восточной частях в воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью существенно не изменится, а днем повысится на 2-4 градуса.

Рекордная температура в Европе

В некоторых регионах ЕС объявили красный уровень опасности, поскольку из-за жары жители стали терять сознание. При этом один человек погиб. Ожидается, что в Италии температура может достигнуть 49 градусов.

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