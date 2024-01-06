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По Україні в очікуванні негоди запрацювали тисячі "Пунктів незламності": як знайти найближчий

Фото: регіони продовжують роботу з підготовки та посилення "Пунктів незламності" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час засідання Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи "Пунктів незламності" було перевірено статус їх готовності до прийому населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство відновлення України.

"В Україні вже працюють 12 596 Пунктів Незламності, ще понад 700 готові до відкриття у разі необхідності", - зауважили в міністерстві.

Як знайти найближче укриття

Міністерство нагадало, що у застосунку "Дія" доступна карта "Пунктів незламності".

"З міркувань безпеки геолокації пунктів не відображаються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях", - наголосили в Мінвідновлення.

Під час пошуку "Пункту незламності" важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету.

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Пункт незламності