По Україні в очікуванні негоди запрацювали тисячі "Пунктів незламності": як знайти найближчий

"В Україні вже працюють 12 596 Пунктів Незламності, ще понад 700 готові до відкриття у разі необхідності", - зауважили в міністерстві.

Як знайти найближче укриття

Міністерство нагадало, що у застосунку "Дія" доступна карта "Пунктів незламності".

"З міркувань безпеки геолокації пунктів не відображаються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях", - наголосили в Мінвідновлення.

Під час пошуку "Пункту незламності" важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету.

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