Доступна без інтернету. "Дія" оновила мапу "Пунктів незламності" й додала нові функції
Українці продовжують готуватись до можливих блекаутів. Для того, щоб в разі відключення світла всі могли безперешкодно знайти найближчий "Пункт незламності" "Дія" додала кілька нових функцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
"Готуємося до можливих блекаутів просто зараз - оновили мапу "Пунктів незламності" в "Дії". Щоб українці завжди залишалися на зв’язку, легко користувалися послугою в застосунку, а також вибирали необхідні для них зручності", - пояснили в компанії.
В застосунку відтепер є кілька нововведень. Зокрема:
- мапу "Пунктів незламності" на головний екран застосунку;
- можливість користуватися мапою без завантаження карт;
- фільтри "Відчинено зараз", "Доступно для людей з інвалідністю" та "Зручності";
- можливість залишити відгук про стан "Пункту";
- рейтинг "Пункту незламності".
Крім того, навіть без наявності інтернету в додатку будуть працювати фільтри для пошуку необхідного "Пункту незламності". За даними компанії, вже сьогодні можна відфільтрувати заклади, за такими характеристиками:
- інтернет;
- зв’язок;
- генератор;
- зарядка;
- вода;
- тепло;
- аптечка.
"Хоч мапа й доступна онлайн, завантажте її просто зараз, щоб точно мати доступ у разі блекаутів", - наголошують в "Дії".
Водночас, за даними компанії, з безпекових міркувань "Пункти незламності" в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться. Також лише частково доступні в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській.
Карта "Пунктів незламності" у застосунку "Дія"
Від кінця жовтня у застосунку "Дія" стала доступна карта "Пунктів незламності". По карті можна знайти дорогу до найближчого пункту та перевірити наявність послуг у ньому.
Під час пошуку "Пункту незламності" важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету.
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