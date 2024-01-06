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По Украине в ожидании непогоды заработали тысячи "Пунктов несокрушимости": как найти ближайший

Фото: регионы продолжают работу по подготовке и усилению "Пунктов несокрушимости" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время заседания Координационного штаба по вопросам развертывания и организации работы "Пунктов несокрушимости" был проверен статус их готовности к приему населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство восстановления Украины.

"В Украине уже работают 12 596 Пунктов Несокрушимости, еще более 700 готовы к открытию при необходимости", - отметили в министерстве.

Как найти ближайшее укрытие

Министерство напомнило, что в приложении "Дія" доступна карта "Пунктов несокрушимости".

"Из соображений безопасности геолокации пунктов не отображаются в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях", - подчеркнули в Министерстве восстановления.

При поиске "Пункт несокрушимости" важно выбрать область, где находится пользователь и загрузить карту. Это обеспечит доступность информации и карты даже в условиях блекаутов, отсутствия света или интернета.

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Пункт незламності