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В Україні очікується тепла літня погода, на заході можливі дощі: прогноз на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 9 серпня, в Україні збережеться тепла літня погода. Проте на заході очікуються дощі.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Завтра у більшості областей протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +25...+29 градусів, а на півдні традиційно буде тепліше - до +28...+32 градусів.

На заході країни через дощі з грозами буде дещо прохолодніше - очікується +23...+26 градусів. У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях можливі сильні зливи.

До вечора дощі на заході можуть поширитися на Житомирщину, Вінниччину, Черкащину та Одещину. На решті території України втримається суха погода.

Погода у Києві

У Києві 9 серпня очікується малохмарна, сонячна та суха погода з максимальною температурою +27...+28 градусів.

Наприкінці липня синоптики зафіксували рекордні показники середньодобової температури повітря в історії. В цей день глобальна температура на поверхні Землі досягла 17,15 градуса.

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