В Украине ожидается теплая летняя погода, на западе возможны дожди: прогноз на завтра

Завтра в большинстве областей в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+29 градусов, а на юге традиционно будет теплее - до +28...+32 градусов.

На западе страны из-за дождей с грозами будет несколько прохладнее - ожидается +23...+26 градусов. Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях возможны сильные ливни.

К вечеру дожди на западе могут распространиться на Житомирскую, Винницкую, Черкасскую и Одесскую области. На остальной территории Украины удержится сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве 9 августа ожидается малооблачная, солнечная и сухая погода с максимальной температурой +27...+28 градусов.