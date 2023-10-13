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В Україні очікується сніг: синоптик назвала дату

Фото: в Україні очікується сніг (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Наприкінці наступного тижня, орієнтовно 21 жовтня, в Україні очікується сніг. Але перед цим відчутно похолодає.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко, пише РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"У кінці наступного тижня на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг", - розповіла вона і показала карту зі снігом 21 жовтня.

Сніг в Україні очікується орієнтовно 21 жовтня (відзначений рожевим кольором/facebook.com/tala.didenko)

Похолодання в Україні

Як додала синоптик, перед зимовими опадами істотно похолодає.

"Похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9....+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів", - розповіла Діденко.

Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг.

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