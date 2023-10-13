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В Украине ожидается снег: синоптик назвала дату

Фото: в Украине ожидается снег (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В конце следующей недели, ориентировочно 21 октября, в Украине ожидается снег. Но перед этим ощутимо похолодает.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко, пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"В конце следующей недели на западе и севере Украины местами возможен мокрый снег", – рассказала она и показала карту со снегом 21 октября.

Снег в Украине ожидается ориентировочно 21 октября (отмечен розовым цветом/facebook.com/tala.didenko)

Похолодание в Украине

Как добавила синоптик, перед зимними осадками существенно похолодает.

"Похолодание начнется уже в воскресенье, а с 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +9....+12 градусов, на юге, крайнем востоке и на Закарпатье до +15 градусов", - рассказала Диденко.

Напомним, в понедельник, 9 октября, в Карпатах ударил мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег.

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