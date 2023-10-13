В Україні очікується сніг: синоптик назвала дату

Наприкінці наступного тижня, орієнтовно 21 жовтня, в Україні очікується сніг. Але перед цим відчутно похолодає.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко, пише РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"У кінці наступного тижня на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг", - розповіла вона і показала карту зі снігом 21 жовтня. Сніг в Україні очікується орієнтовно 21 жовтня (відзначений рожевим кольором/facebook.com/tala.didenko) Похолодання в Україні Як додала синоптик, перед зимовими опадами істотно похолодає. "Похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9....+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів", - розповіла Діденко.