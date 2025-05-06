В Україні очікується негода. Синоптики попередили, де завтра чекати дощі та зливи

Завтра, 7 травня, в Україні очікується періодичні дощі з перервами, а також тимчасові прояснення. У південних областях (крім Криму та Запоріжжя) прогнозуються сильні зливи.

Вдень у середу на заході та півночі країни дощі тимчасово припиняться, але цей період буде коротким.

Загалом температура повітря в Україні становитиме від +14 до +18 градусів, на півдні країни - від +19 до +22 градусів, а на південному сході температура може піднятися до +20+25 градусів.

Особливу увагу варто звернути на ніч з 7 на 8 травня, коли на заході, півночі та в центральних областях країни існує ймовірність заморозків на грунті.

Загалом, найближчими днями в Україні буде переважати волога погода, а сухі паузи очікуються лише 8 травня. Після цього країна знову потрапить під вплив періодичних дощів.

Погода у Києві

У Києві 7-го травня вночі та вранці можливі дощі, вдень очікується без істотних опадів. Температура повітря в столиці впродовж дня складе близько +16, +17 градусів.