В Украине ожидается непогода. Синоптики предупредили, где завтра ждать дожди и ливни

Завтра в Украине ожидаются дожди и сильные ливни. Синоптики предупредили, что непогода охватит большинство регионов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
Завтра, 7 мая, в Украине ожидается периодические дожди с перерывами, а также временные прояснения. В южных областях (кроме Крыма и Запорожья) прогнозируются сильные ливни.
Днем в среду на западе и севере страны дожди временно прекратятся, но этот период будет коротким.
В целом температура воздуха в Украине составит от +14 до +18 градусов, на юге страны - от +19 до +22 градусов, а на юго-востоке температура может подняться до +20+25 градусов.
Особое внимание стоит обратить на ночь с 7 на 8 мая, когда на западе, севере и в центральных областях страны существует вероятность заморозков на почве.
В общем, в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода, а сухие паузы ожидаются лишь 8 мая. После этого страна снова попадет под влияние периодических дождей.
В Киеве 7-го мая ночью и утром возможны дожди, днем ожидается без существенных осадков. Температура воздуха в столице в течение дня составит около +16, +17 градусов.
В первой половине апреля температура в Украине поднялась до рекордных значений, приближаясь к показателям июня.
Благодаря теплому воздуху с юга, дневная температура почти достигала абсолютных рекордов для этого времени года. Однако с 26 апреля ситуация резко изменилась: после вторжения холодного арктического воздуха температура резко снизилась, и на большей части Украины наблюдались заморозки.
Дожди оказались локальными, преимущественно на западе и севере страны, и сопровождались сильными порывами ветра и даже градом. В некоторых областях были зафиксированы снегопады, что стало неожиданным явлением для конца апреля.
Напомним, что в целом в апреле 2025 года температура воздуха в Украине прогнозировалась выше нормы.
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