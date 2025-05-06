В Украине ожидается непогода. Синоптики предупредили, где завтра ждать дожди и ливни

Завтра, 7 мая, в Украине ожидается периодические дожди с перерывами, а также временные прояснения. В южных областях (кроме Крыма и Запорожья) прогнозируются сильные ливни.

Днем в среду на западе и севере страны дожди временно прекратятся, но этот период будет коротким.

В целом температура воздуха в Украине составит от +14 до +18 градусов, на юге страны - от +19 до +22 градусов, а на юго-востоке температура может подняться до +20+25 градусов.

Особое внимание стоит обратить на ночь с 7 на 8 мая, когда на западе, севере и в центральных областях страны существует вероятность заморозков на почве.

В общем, в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода, а сухие паузы ожидаются лишь 8 мая. После этого страна снова попадет под влияние периодических дождей.

Погода в Киеве

В Киеве 7-го мая ночью и утром возможны дожди, днем ожидается без существенных осадков. Температура воздуха в столице в течение дня составит около +16, +17 градусов.