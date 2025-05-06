RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Украине ожидается непогода. Синоптики предупредили, где завтра ждать дожди и ливни

Фото: Синоптики предупредили о дождях и ливнях (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в Украине ожидаются дожди и сильные ливни. Синоптики предупредили, что непогода охватит большинство регионов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Завтра, 7 мая, в Украине ожидается периодические дожди с перерывами, а также временные прояснения. В южных областях (кроме Крыма и Запорожья) прогнозируются сильные ливни.

Днем в среду на западе и севере страны дожди временно прекратятся, но этот период будет коротким.

В целом температура воздуха в Украине составит от +14 до +18 градусов, на юге страны - от +19 до +22 градусов, а на юго-востоке температура может подняться до +20+25 градусов.

Особое внимание стоит обратить на ночь с 7 на 8 мая, когда на западе, севере и в центральных областях страны существует вероятность заморозков на почве.

В общем, в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода, а сухие паузы ожидаются лишь 8 мая. После этого страна снова попадет под влияние периодических дождей.

Погода в Киеве

В Киеве 7-го мая ночью и утром возможны дожди, днем ожидается без существенных осадков. Температура воздуха в столице в течение дня составит около +16, +17 градусов.

Какой была погоду в Украине в конце апреля

В первой половине апреля температура в Украине поднялась до рекордных значений, приближаясь к показателям июня.

Благодаря теплому воздуху с юга, дневная температура почти достигала абсолютных рекордов для этого времени года. Однако с 26 апреля ситуация резко изменилась: после вторжения холодного арктического воздуха температура резко снизилась, и на большей части Украины наблюдались заморозки.

Дожди оказались локальными, преимущественно на западе и севере страны, и сопровождались сильными порывами ветра и даже градом. В некоторых областях были зафиксированы снегопады, что стало неожиданным явлением для конца апреля.

Напомним, что в целом в апреле 2025 года температура воздуха в Украине прогнозировалась выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине